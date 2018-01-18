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18 янв 2018

На АвтоВАЗе назначен новый директор по маркетингу

На АвтоВАЗе назначен новый директор по маркетингу
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ сообщил о назначении на должность директора по маркетингу Фабьена Гульми, который перешел на данную должность из Группы Renault. На этом посту он сменил Александра Бредихина, который возглавил отделение «Лада Сервис».

«Мы рады приветствовать сильного лидера маркетинговой команды LADA, - отметил исполнительный вице-президент ПАО ''АВТОВАЗ'' по продажам и маркетингу Ян Птачек. - Г-н Гульми реализовал множество успешных проектов в разных странах. Сегодня LADA ставит перед собой амбициозные цели, для достижения которых опыт Фабьена будет востребован в полной мере».

Фабьен Гульми родился в 1970 году. Закончил бизнес-школу в Тулузе. Начал работать в Группе Renault с 1995 года. Получив опыт в маркетинге и развитии дилерской сети, он перешел в Renault Retail Group, где работал в качестве директора по послепродажному обслуживанию, затем в должности директора парижского дилерского центра. Затем он возглавил департамент стратегического маркетинга в Renault Германия. Вернувшись в Париж в 2007 году, был назначен менеджером по маркетингу продукта, и отвечал за мировое продвижение линейки Renault Laguna. В 2009 году он перешел в подразделение Renault Business LCV, сначала как директор по глобальным продажам и маркетингу малых автомобилей класса LCV и пикапов, затем как директор по стратегическом маркетингу всей линейки LCV.
 

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АвтоВАЗ

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