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29 дек 2022

На базе "Нивы" плариуют создавать "ган-траки"

На базе "Нивы" плариуют создавать "ган-траки"

"Ган-трак"  по сути своей - это пикап с установленным на него пулеметом. Эдакая модернизация тачанки - подобные девайсы популярны на Ближнем Востоке, где старенькие японские пикапы "ощетинивают" серьезным вооружением. Теперь в Росси собираются сделать что-то подобное

Проект разрабатывается тольяттинским тюнинг-ателье F-Design.  За основу решили взять обычную трехдверную "Ниву". Подробностей о разработке пока немного, но армейская машина внешне будет мало похожа на стандартный исходник — планируется открытый верх с приваренной по центру трубчатой дугой, на которой установят турель для вооружения. Внедорожник для удобства ведения стрельбы будет иметь откидные стекла.

Интересно, что двигатель и трансмиссию трогать не станут - под капотом останется классический 80-сильный мотор объемом 1.7 литра. Правда, подвеска у автомобиля будет усиленная.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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