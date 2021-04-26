Niva возвращается в Англию

Официально Лады экспортировались в Британию еще в прошлом веке – с начала семидесятых по конец девяностых. Потом экологические нормы Евросоюза стали ужесточаться, а заниматься адаптацией АвтоВАЗ не стал. Теперь знаменитый внедорожник возвращается на Туманный Альбион, но неофициально

Да, сама Lada не имеет никакого отношения к данному событию. Все организовывает фирма Blackheath Developments, которая занимается импортом отечественных машин уже на протяжении пары десятка лет. В 2016 году, из-за ужесточённых правил Евросоюза, поставки машины снова прервались, однако, «брексит» привел к некоторым послаблениям, что и привело к возвращению. Первыми в страну завезли стандартный джип с тремя дверями и некий «вэн». Что имеется ввиду под вторым наименованием, непонятно. Вполне возможно, что им может быть версия «Вис» (с цельнометаллическим фургоном). Интересно, что все машины предлагаются в леворульных модификациях.

Между тем, еще в 2010 году вице-президент Renault Стивен Норман в интервью британским СМИ говорил, что отечественный концерн возобновит экспорт своих автомобилей на западноевропейский рынок, включая Англию, к 2013 году, однако, этого до сих пор не произошло.