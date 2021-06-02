Нива возвращается в Дакар

В восьмидесятых годах отечественные внедорожники великолепно выступали на популярном ралли. Интересный факт, на них выступали иностранцы, которые купили машины в частном порядке

Долгое время о возвращении Нив в Дакар никто не помышлял, но на днях одна частная команда под названием Racing Lada из Швейцарии заявила о том, что собирается выступить в ралли именно на Ниве. Что еще более интересно - машину строят у нас в стране, а именно в славном городе Новосибирск.

Автор проекта Марио Джакобер заявил, что команда хотела бы отдать дань былой славе Lada Niva и заодно стать первыми, кто завоюет подиум на этим автомобилем в «Дакаре» за последние три с половиной десятилетия: «Наша мотивация — сделать что-то безумное, сложное и незабываемое».