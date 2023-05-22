АвтоВАЗ расконсервирует одно из своих производств

АвтоВАЗ в ближайшее время реанимирует законсервированное с 2016 года Опытно-промышленное производство (ОПП)

В свое время именно на ОПП производились «Крокодилы» (народное название длиннобазной Lada 4x4). Также в разные годы выпускали минивэны ВАЗ-2120 Надежда, трехдверные хэтчбеки ВАЗ-21123 и Lada Priora Coupe, спортивные Lada Kalina Sport.

Теперь на ОПП перенесут сборку коммерческих автомобилей дочернего бренда «ВИС-Авто». Инсайдеры говорят, что после модернизации производство будет работать по полному циклу: сварка, окраска и сборка в одном месте. Сроки переноса производства грузовиков пока не определены — план находится на рассмотрении высшего руководства АвтоВАЗа.