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22 май 2023

АвтоВАЗ расконсервирует одно из своих производств

АвтоВАЗ расконсервирует одно из своих производств

АвтоВАЗ в ближайшее время реанимирует законсервированное с 2016 года Опытно-промышленное производство (ОПП)

В свое время именно на ОПП производились «Крокодилы» (народное название длиннобазной Lada 4x4). Также в разные годы выпускали минивэны ВАЗ-2120 Надежда, трехдверные хэтчбеки ВАЗ-21123 и Lada Priora Coupe, спортивные Lada Kalina Sport.

Теперь на ОПП перенесут сборку коммерческих автомобилей дочернего бренда «ВИС-Авто». Инсайдеры говорят, что после модернизации  производство будет работать по полному циклу: сварка, окраска и сборка в одном месте. Сроки переноса производства грузовиков пока не определены — план находится на рассмотрении высшего руководства АвтоВАЗа.

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Drom

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