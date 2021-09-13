Отечественная «Нива» идет покорять ралли DAKAR

Знаменитые российские внедорожники не раз участвовали в популярном ралли. Впервые они вышли на линию старта в 1979 году!

Надо сказать, что само по себе ралли DAKAR впервые проводилось именно в 1979 году, так что участие «Нив» выглядит очень символично. Отметим, что заводская команда в ралли не участвовала – все экипажи были частными. Первые машины принадлежали французскому дилеру по имени Жак Пош. Осуществлялась ли доработка машины? Да, но сначала она была не слишком весомой – увеличенный топливный бак и встроенный каркас безопасности. Правда, «Нивы», которые участвовали в ралли 1983 года уже обладали и форсированным двигателем, и усиленной трансмиссией. Кстати тогда экипаж занял третью ступень призового пьедестала.

Но вернемся в наши дни - «Ниве» снова выпала честь покорять легендарные просторы. В Швейцарии нашлись несколько энтузиастов-фанатов отечественного внедорожника, которые и создали свою собственную команду. Что касается машины, то победа будет коваться на доработанной «Ниве» 1984 года, которая была обнаружена и куплена в Новосибирске. Классический внедорожник ВАЗ-2121 выйдет на старт в новой категории Dakar Classic. Она была создана специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года.

Самое интересное – о машине и гоночной команде узнали и в Lada, так что теперь можно сказать, что гоночная инициатива имеет чуть ли не официальную поддержку автопроизводителя! «Мы случайно узнали об этом проекте, так как он вызвал некоторый ажиотаж в российских СМИ. Но наш интерес основан не просто на факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история. Мы будем следить за их приключениями и поможем делиться ими со всеми поклонниками Niva. Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу», - заявил Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу LADA.