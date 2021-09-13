Автомобильный портал Motorpage
13 сен 2021

Отечественная «Нива» идет покорять ралли DAKAR

Отечественная «Нива» идет покорять ралли DAKAR
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитые российские внедорожники не раз участвовали в популярном ралли. Впервые они вышли на линию старта в 1979 году!

Надо сказать, что само по себе ралли DAKAR впервые проводилось именно в 1979 году, так что участие «Нив» выглядит очень символично. Отметим, что  заводская команда в ралли не участвовала – все экипажи были частными. Первые машины принадлежали французскому дилеру по имени Жак Пош.  Осуществлялась ли доработка машины? Да, но сначала она была не слишком весомой – увеличенный топливный бак и встроенный каркас безопасности.  Правда, «Нивы», которые участвовали  в ралли 1983 года уже обладали и форсированным двигателем, и усиленной трансмиссией. Кстати тогда экипаж занял третью ступень  призового пьедестала.

Но вернемся в наши дни -  «Ниве» снова выпала честь покорять легендарные просторы.  В Швейцарии нашлись несколько энтузиастов-фанатов отечественного внедорожника, которые и создали свою собственную команду. Что касается машины, то победа будет коваться на доработанной «Ниве» 1984 года, которая была обнаружена и куплена в Новосибирске.  Классический внедорожник ВАЗ-2121 выйдет на старт в новой категории Dakar Classic. Она была создана специально для автомобилей, участвовавших в соревновании до 2000 года.

Самое интересное – о машине и гоночной команде узнали и в Lada, так что теперь  можно сказать, что гоночная инициатива  имеет чуть ли не официальную поддержку автопроизводителя! «Мы случайно узнали об этом проекте, так как он вызвал некоторый ажиотаж в российских СМИ. Но наш интерес основан не просто на факте участия автомобиля, а потому что за этим стоит очень приятная человеческая история. Мы будем следить за их приключениями и поможем делиться ими со всеми поклонниками Niva. Мы поддерживаем их, потому что они разделяют наши ценности: соревновательный дух, тягу к приключениям и дружбу», -  заявил Фабьен Гульми, директор по бренду и маркетингу LADA.

При написании новости использовалась информация:
Автоваз

Комментарии к новости

Последние новости

...
Niva Legend

Отечественную «Ниву» стали оснащать мотором 1.8

06 сентября 2021
Lada Niva Legend

В Британии появилась необычная Нива с автоматом

02 сентября 2021

Глава Ростеха похвалил качество автомобилей Lada.

02 сентября 2021

Салон новой Lada Vesta показали публике

01 сентября 2021
Lada Granta

У Lada Granta появится версия "лоу-кост"

30 августа 2021
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel останется в строю надолго.

26 августа 2021

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Bentley Bentayga - bentley bentayga (2021) гражданское амплуа рублевского демона Тест драйв
13 сентября 2021

Bentley Bentayga
"Гражданское амплуа рублевского демона"
Subaru Forester - subaru forester sport (2019) ...а бренд приложится
Тест драйв
10 сентября 2021

Subaru Forester
"...а бренд приложится"
Mazda CX-9 - mazda cx-9 century edition (2021) и красное, и белое для mazda cx-9
Тест драйв
08 сентября 2021

Mazda CX-9
"И красное, и белое для Mazda CX-9"
Hyundai Elantra, Skoda Octavia - сравнительный тест hyundai elantra и skoda octavia
Сравнительный тест
18 августа 2021

Hyundai Elantra, Skoda Octavia
"Как Hyundai Elantra резала тонкими ломтиками бывшего конкурента Skoda Octavia"

Написано новостей:

2 9 0 6 4