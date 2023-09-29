Автомобильный портал Motorpage
29 сен 2023

Продажи Lada X-Cross 5 начнутся до конца этого года

Продажи Lada X-Cross 5 начнутся до конца этого года
Автор фото: фирма-производитель

Глава компании АвтоВАЗ пообещал, что продажи кроссовера Lada X-Cross 5 начнутся до конца текущего года или в начале 2024 года

Первые партии автомобилей будут направлены корпоративным клиентам, а продажи частным лицам начнутся позже. Пока нет точной информации о комплектациях и ценах. Они будут объявлены ближе к старту продаж. Напомним, что Lada X-Cross 5 фактически является перелицованным FAW Bestune T77, который в Китае продается с 2018 года.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 160 л.с. Крутящий момент - 258 Нм. Ожидается, что кроссовер будет комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Привод исключительно передний.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lada Niva Legend Bronto

Lada Niva Legend подорожала

28 сентября 2023

Автомобили Lada пропишутся в Эфиопии

27 сентября 2023

Lada возвращается в Казахстан

26 сентября 2023
Lada Niva Travel

Lada Niva Travel получит отделку из экокожи

26 сентября 2023
Lada Granta Sport

Начались продажи Lada Granta Sport

25 сентября 2023

Запатентован шильдик для электрического Lada Largus

21 сентября 2023

 Новости Lada

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Chery Arrizo 8 - chery arrizo 8 (2022) правила бизнеса Тест драйв
27 сентября 2023

Chery Arrizo 8
"Правила бизнеса"
Jetour X90 Plus - jetour x90 plus (2023) раз ступенька, два ступенька...
Тест драйв
20 сентября 2023

Jetour X90 Plus
"Раз ступенька, два ступенька..."
Exeed RX - exeed rx (2023) массаж и ароматерапия от exeed rx
Тест драйв
13 сентября 2023

Exeed RX
"Массаж и ароматерапия от EXEED RX"
Tank 300 - мировой рекорд под северным сиянием
Автопутешествия
27 апреля 2023

Tank 300
"Мировой рекорд под северным сиянием"

Написано новостей:

3 3 8 4 9