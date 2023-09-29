Продажи Lada X-Cross 5 начнутся до конца этого года

Глава компании АвтоВАЗ пообещал, что продажи кроссовера Lada X-Cross 5 начнутся до конца текущего года или в начале 2024 года

Первые партии автомобилей будут направлены корпоративным клиентам, а продажи частным лицам начнутся позже. Пока нет точной информации о комплектациях и ценах. Они будут объявлены ближе к старту продаж. Напомним, что Lada X-Cross 5 фактически является перелицованным FAW Bestune T77, который в Китае продается с 2018 года.

Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором объемом 1,5 л. Мощность - 160 л.с. Крутящий момент - 258 Нм. Ожидается, что кроссовер будет комплектоваться 6-ступенчатой «механикой» или 7-ступенчатым «роботом». Привод исключительно передний.