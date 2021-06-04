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4 июн 2021

Прощайте, Владимир Каданников!

Прощайте, Владимир Каданников!

На восьмидесятом году жизни скончался человек, имя которого известно каждому, кто интересуется отечественной историей автомобилестроения

АвтоВАЗ, Каданников, девяностые - эти три пункта неразрывно связаны между собой. Все дело в том, что Владимир Васильевич возглавил предприятие в 1988 году и именно на его долю выпал весь этот темный период перестройки, развал Союза и становление новой России. Период, когда АвтоВАЗ мог просто перестать существовать.

Отсутствие финансирования, проблемы с налогами, "лихой капитализм" - это лишь малая часть того, с чем столкнулся Каданников. Мы не будем ударяться в подробное описание его деятельности. Скажем лишь, что заслуга Каданникова в том, что завод смог попросту выстоять в это непростое время.

Человек "вопреки", как называют его наши коллеги. И вполне заслуженно, как минимум, вопреки всем невзгодам, Каданникову удалось пустить в серию "десятку" и создать совместное предприятие с General Motors, в результате чего свет смогла увидеть Chevrolet Niva.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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