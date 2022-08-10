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10 авг 2022

Раскрыты сроки производства Lada Niva Travel

Раскрыты сроки производства Lada Niva Travel
Автор фото: фирма-производитель
На АвтоВАЗе продолжается работа над перезапуском производства автомобилей. Одним из приоритетных проектов стало возобновление сборки внедорожника Lada Niva Travel.
Первоначальные планы предполагали осуществить запуск 18 августа, правда пару недель назад проходила информация о том, что старт производства планируют производить в сентябре. Теперь же представители завода официально говорят о том, что все будут придерживаться первоначального плана. На это решение повлияла стабилизация на рынке комплектующих.
 
С большой долей вероятности автомобиль будут собирать в стандартных комплектациях -  так как АвтоВАЗ смог найти и поставщиков АBS и подушек безопасности.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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