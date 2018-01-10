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10 янв 2018

С января подорожали все модели Lada

С января подорожали все модели Lada
Автор фото: фирма-производитель

АвтоВАЗ с января этого года увеличил рекомендованные цены на все модели Lada. На заводе говорят, что в среднем ценник вырос на 2,5%, но он варьируется в зависимости от модели.

Меньше всего (+8000 рублей) прибавила в цене Lada 4x4, теперь ее можно купить минимум за 483 900 рублей. Седан Lada Granta (от 399 900 рублей) и все версии Lada Kalina (от 450 600 рублей) стали дороже на 10 тысяч рублей, остальные модели подорожали на 15 тысяч рублей. Любопытно, что завод весь прошлый год сдерживал рост цен, но на седан Lada Vesta цены поднимал в сентябре.

АвтоВАЗ традиционно поднимает цены в начале года: в прошлом году в январе на ряд моделей они выросли на 2,7%. Однако будет ли нынешнее подорожание последним в этом году пока ничего неизвестно. Если конъюнктура рынка будет положительной, то в Тольятти наверняка как минимум еще один раз увеличат рекомендованные цены.
 

Из иностранных автопроизводителей только BMW объявила о повышении с 1 января этого года рекомендованных цен на весь модельный ряд, представленный на российском рынке. В среднем увеличение также составило 2,5%

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При написании новости использовалась информация:
АвтоВАЗ

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