В России разработали "Весту" с автопилотом

Специалисты НАМИ представили свой комплекс систем автопилота, который был интегрирован в отечественную Lada Vesta.

К сожалению, отечественные разработчики не уточняют степень автономности системы, однако, поясняют, что она способна самостоятельно оценивать дорожную обстановку, знаки и вести автомобиль к заданной цели, выполняя все необходимые маневры.

В систему автопилота входят радар, лазерные радары (лидары) и видеокамеры. Анализ дорожной обстановки, поиск объектов (машины, пешеходы и т. д.) помимо алгоритмов осуществляют нейросети. Важное уточнение - в НАМИ заявляют, что комплекс автопилота можно интегрировать практически в любой автомобиль.

Интересный факт - в свое время руководство АвтоВАЗ заявило, что со сменой поколения Vesta переедет на платформу Renault-Nissan CMF (взамен отечественной Lada B/C). В качестве основной причины перехода представители компании назвали отсутствие готовых решений автопилота, которые можно было адаптировать под отечественную платформу. Система же НАМИ показывает, что этот пробел может быть вскоре устранен.