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27 дек 2021

В России разработали "Весту" с автопилотом

В России разработали "Весту" с автопилотом
Автор фото: фирма-производитель

Специалисты НАМИ представили свой комплекс систем автопилота, который был интегрирован в отечественную Lada Vesta.

К сожалению, отечественные разработчики не уточняют степень автономности системы, однако, поясняют, что она способна самостоятельно оценивать дорожную обстановку, знаки и вести автомобиль к заданной цели, выполняя все необходимые маневры.

В систему автопилота входят радар, лазерные радары (лидары) и видеокамеры. Анализ дорожной обстановки, поиск объектов (машины, пешеходы и т. д.) помимо алгоритмов осуществляют нейросети. Важное уточнение - в НАМИ заявляют, что комплекс автопилота можно интегрировать практически в любой автомобиль.

Интересный факт - в свое время руководство АвтоВАЗ заявило, что со сменой поколения Vesta переедет на платформу Renault-Nissan CMF (взамен отечественной Lada B/C). В качестве основной причины перехода представители компании назвали отсутствие готовых решений автопилота, которые можно было адаптировать под отечественную платформу. Система же НАМИ показывает, что этот пробел может быть вскоре устранен.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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