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14 фев 2023

Выпуск Lada Niva Sport задерживается

Выпуск Lada Niva Sport задерживается

Ожидалось, что инженеры подготовят внедорожник к январю или февралю 2023, однако теперь сроки откладываются, минимум, до 2024 года

С чем связана задержка? Инсайдеры говорят, что создатели просто не смогли найти нужных технологических решений, проще говоря, у команды разработчиков было несколько вариантов силовых установок, но выбрать какой-то один не получилось.

Напомним, что для Lada Niva с приставкой Sport рассматривались двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра. Наиболее вероятный вариант — это восьмиклапанный ВАЗ-1118 1.6, развивающий 90 лошадиных сил.  Данный двигатель знаком россиянам по модели Lada Granta.

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