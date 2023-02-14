Выпуск Lada Niva Sport задерживается

Ожидалось, что инженеры подготовят внедорожник к январю или февралю 2023, однако теперь сроки откладываются, минимум, до 2024 года

С чем связана задержка? Инсайдеры говорят, что создатели просто не смогли найти нужных технологических решений, проще говоря, у команды разработчиков было несколько вариантов силовых установок, но выбрать какой-то один не получилось.

Напомним, что для Lada Niva с приставкой Sport рассматривались двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра. Наиболее вероятный вариант — это восьмиклапанный ВАЗ-1118 1.6, развивающий 90 лошадиных сил. Данный двигатель знаком россиянам по модели Lada Granta.