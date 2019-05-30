Жить в Lada Granta

Московская фирма Lux Form, специализирующаяся на производстве кемперов, создала автодом на базе грузовой версии обновлённой Lada Granta. В зависимости от комплектации стоимость проекта может доходить до двух миллионов рублей.

Технически перед нами обычная Lada Granta, точнее говоря, грузовичок ВИС-2349. Он оснащается бензиновым атмосферным 1,6-литровым двигателем мощностью 87 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической коробкой передач. Здесь стоит отметить, что в отличие от обычной Granta, КПП грузовичка имеет изменённое передаточное число главной пары (3,9 вместо 3,7), что должно улучшать динамику автомобиля с полной нагрузкой.



Что касается жилой надстройки, то устанавливаемый блок рассчитан на двух человек. Отсек оснащён туалетом, душем, газовой плитой с одной конфоркой, раковиной, столиком, шкафчиком, а также раскладывающейся кроватью. Ещё имеются баки для чистой (70 литров) и сточной (45 литров) воды, розетка на 220 вольт и пятилитровый бойлер.

