Amalgam снова удивляет своими автомобильными моделями

Модельный ряд компании Amalgam пополнился копией Lamborghini Countach LP400, выполненной в масштабе 1:8. Всего будет выпущено по 199 экземпляров. Стоимость составляет 19 995 долларов (1,85 миллионов рублей).

Countach LP400 предложен в классическом желтом цвете Giallo Fly или красном Rosso. Отделка салона выполнена из коричневой или черной кожи соответственно. Автомобильная модель сохранила все главные атрибуты оригинального спорткара. Здесь также имеются выдвижные фары, открывающиеся двери “крылья бабочки” и воссозданный в миниатюре 4,0-литровый двигатель V12.

На создание каждого автомобиля ушло порядка 400 часов для целой команды. Представленные цвета на этом не ограничиваются, отмечается, что покупатели могут на заказ сами выбрать окраску кузова и отделку салона, но вероятно, за дополнительную плату.