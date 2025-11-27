Автомобильный портал Motorpage
27 ноя 2025

Lamborghini не откажется от ДВС в ближайшие 10 лет

Lamborghini не откажется от ДВС в ближайшие 10 лет
Автор фото: фирма-производитель

По словам директора продуктовой линейки Паоло Раккетти, компания не готова отказаться от двигателя V8, который сейчас устанавливается на гибрид Temerario. Он сообщил, что этот мотор рассчитан как минимум на два жизненных цикла модели, что гарантирует его присутствие в линейке марки далеко за пределами следующего десятилетия

Раккетти также подчеркнул, что новый V8 станет фирменным элементом именно Temerario. Использование мотора на других моделях пока не рассматривается. В частности, установка двигателя в кроссовер Urus потребовала бы серьёзной переработки конструкции.

Напомним, что турбированный 4,0-литровый V8 имеет мощность в 800 л.с. и при 9000—9750 об/мин и 750 Нм крутящего момента при 10000 об/мин. В паре с мотором работает три электродвигателя. Суммарная мощность гибридной системы – 907 л.с.

Заявление Lamborghini выглядит особенно заметным на фоне недавних прогнозов о скором исчезновении мощных бензиновых двигателей в Европе. В отрасли усиливается мнение, что полный отказ от ДВС к 2035 году является малореалистичным, а некоторые государства уже обсуждают возможные послабления для спортивных марок.
 

