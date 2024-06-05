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5 июн 2024

Гибридный преемник Lamborghini Huracan получит V8 мощностью свыше 900 л.с.

Гибридный преемник Lamborghini Huracan получит V8 мощностью свыше 900 л.с.
Автор фото: фирма-производитель

Глава марки Lamborghini Стефан Винкельман поделился некоторыми подробностями о гибридной силовой установке будущего преемника гиперкара Huracan

На данный момент модель известна под кодовым названием 634. Автомобиль получит двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составит 789 л.с. В паре с ним будет работать три электромотора. Как отметил глава компании, суммарная мощность гибридной установки превысит 900 л.с. Предполагается, что два электромотора будут установлены на передней оси, а еще один интегрирован в коробку передач.

Преемник Huracan может получить название Temerario. Это следует из патента, зарегистрированного в европейском бюро. Ближе к дате премьеры, которая состоится в августе этого года, появятся дополнительные подробности о новинке.

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