Гибридный преемник Lamborghini Huracan получит V8 мощностью свыше 900 л.с.

Глава марки Lamborghini Стефан Винкельман поделился некоторыми подробностями о гибридной силовой установке будущего преемника гиперкара Huracan

На данный момент модель известна под кодовым названием 634. Автомобиль получит двигатель V8 с двойным турбонаддувом, мощность которого составит 789 л.с. В паре с ним будет работать три электромотора. Как отметил глава компании, суммарная мощность гибридной установки превысит 900 л.с. Предполагается, что два электромотора будут установлены на передней оси, а еще один интегрирован в коробку передач.

Преемник Huracan может получить название Temerario. Это следует из патента, зарегистрированного в европейском бюро. Ближе к дате премьеры, которая состоится в августе этого года, появятся дополнительные подробности о новинке.