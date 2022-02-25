Художник перевел Lamborghini Huracan в криптовалюту

Вы слышали что-нибудь о NFT-токенах? Сегодня это новое слово в мире криптовалют. По сути своей токен является кодом, который интегрируется в тот или иной цифровой объект, после которого его можно продать на специальных аукционах

А причем тут Lamborghini? Все просто – команда художников во главе с американским блогером Shl0ms купили свеженький Huracan, потратив на него четверть миллиона долларов, и взорвали его в прямом эфире. Любопытно, что машину взрывали так, чтобы в итоге осталось ровно 999 обломков. Каждый из них был отфотографирован и переведен в NFT- токен. Большую часть из них продадут на аукционе. Сообщается, что взрывники-художники планируют выручить за обломки в два раза больше денег, чем потратили на саму машину.

Любопытно, что сама Lamborghini тоже уже пробует силы в сфере NFT-токенов. Для их создания компания привлекла известного своими необычными сверхдетализированными фотографиями художника Фабиана Офнера, а самими активами стали коллажи, изображающие улетающий в космос Aventador Ultimae.