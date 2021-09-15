Компания Lamborghini анонсировала таинственную новинку

Производитель спорткаров опубликовал в своих аккаунтах социальных сетей необычный тизер. Возможно, он является намеком на модель Countach

Почему речь идет именно о Countach. Все просто – тизер сопровождается фразой: «50 лет назад он проложил дорогу в будущее, а сейчас возвращается на дорогу», а первый прототип Countach был показан общественности, как раз, пятьдесят лет назад – на автосалоне в Женеве. Отметим, что этот прототип был разбит буквально через пару лет в рамках одного из краш-тестов. В прошлом же году в Lamborghini выступили с официальным заявлением о намерениях по восстановлению данного автомобиля.

Впрочем, есть и другая версия – нам покажут модель Miura. В Lamborghini уже давно собираются вернуть эту историческую модель в свою линейку. По предварительным данным, это будет самый дешевый спорткар от Lamborghini.