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15 сен 2021

Компания Lamborghini анонсировала таинственную новинку

Компания Lamborghini анонсировала таинственную новинку
Автор фото: фирма-производитель

Производитель спорткаров опубликовал в своих аккаунтах социальных сетей необычный тизер. Возможно, он является намеком на модель Countach

Почему речь идет именно о Countach. Все просто – тизер сопровождается фразой: «50 лет назад он проложил дорогу в будущее, а сейчас возвращается на дорогу», а первый прототип Countach был показан общественности, как раз, пятьдесят лет назад – на автосалоне в Женеве.  Отметим, что этот прототип был разбит буквально через пару лет в рамках одного из краш-тестов. В прошлом же году в Lamborghini выступили с официальным заявлением о намерениях по восстановлению данного автомобиля.

Впрочем, есть и другая версия – нам покажут модель Miura.  В Lamborghini уже давно собираются вернуть эту историческую модель в свою линейку. По предварительным данным, это будет самый дешевый спорткар от Lamborghini.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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