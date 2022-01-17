Автомобильный портал Motorpage
17 янв 2022

Lamborghini анонсировала четыре новинки на 2022 год

Lamborghini анонсировала четыре новинки на 2022 год
Автор фото: фирма-производитель

Генеральный директор марки Стефан Винкельманн заявил, что в 2022 году Lamborghini постарается «закрепить текущие показатели и подготовиться к появлению гибридной линейки»

Подробностей о новинках нет. Впрочем, европейские СМИ говорят, что первыми двумя новинками станут обновленный кроссовер Urus и преемник гиперкара Aventador. Urus, к примеру, производится четыре года без каких-либо серьезных изменений. Так что можно ожидать либо рестайлинга, либо появления заряженной версии.

С Aventador все проще – жизненный цикл подошел к концу.  Преемник будет представлен уже в конце зимы. Две остальные новинки – расширение семейства Huracan  и некий штучный спорткар вроде Countach LPI 800-4, который показали в августе прошлого года.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Пензе начали собирать автомобили Lamborghini

15 декабря 2021

В Lamborghini рассказали о своем электрическом гиперкаре

09 декабря 2021

Каким свое будущее видят в Lamborghini

08 декабря 2021
Lamborghini Aventador LP780-4 Ultimae Roadster (2022)

Lamborghini Aventador снимают с производства

26 октября 2021

Создатель оригинального Lamborghini Countach отказался любить реплику спорткара

26 октября 2021

В Lamborghini построили реплику самого первого Countach

01 октября 2021

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Volkswagen Caddy - volkswagen caddy (2021) самый щедрый коммерческий транспорт Тест драйв
14 января 2022

Volkswagen Caddy
"Самый щедрый коммерческий транспорт"
Genesis GV70 - genesis gv70 (2021) кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер
Тест драйв
11 января 2022

Genesis GV70
"Кому из конкурентов испортит жизнь новый кроссовер"
KIA Ceed - kia ceed (2022) «и вновь продолжается спорт»
Тест драйв
07 января 2022

KIA Ceed
"«И вновь продолжается спорт»"
Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed - новые реалии: сравниваем mercedes-benz a-class и kia ceed
Сравнительный тест
24 декабря 2021

Mercedes-Benz A-Class, KIA Ceed
"Новые реалии: сравниваем Mercedes-Benz A-Class и Kia Ceed"

Написано новостей:

2 9 8 5 7