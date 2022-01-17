Lamborghini анонсировала четыре новинки на 2022 год

Генеральный директор марки Стефан Винкельманн заявил, что в 2022 году Lamborghini постарается «закрепить текущие показатели и подготовиться к появлению гибридной линейки»

Подробностей о новинках нет. Впрочем, европейские СМИ говорят, что первыми двумя новинками станут обновленный кроссовер Urus и преемник гиперкара Aventador. Urus, к примеру, производится четыре года без каких-либо серьезных изменений. Так что можно ожидать либо рестайлинга, либо появления заряженной версии.

С Aventador все проще – жизненный цикл подошел к концу. Преемник будет представлен уже в конце зимы. Две остальные новинки – расширение семейства Huracan и некий штучный спорткар вроде Countach LPI 800-4, который показали в августе прошлого года.