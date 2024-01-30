Lamborghini Дональда Трампа продали за 1,1 миллиона долларов

На прошлой неделе на аукционе Barrett-Jackson в Скоттсдейле, США, состоялись торги за Lamborghini Diablo, которая принадлежала 45 президенту США Дональду Трампу. Лот был продан за 1,1 миллиона долларов (примерно 194,5 миллиона рублей)

Lamborghini Diablo VT Roadster (модификация 1995 года) был создан по специальному заказу Дональда Трампа в 1997 году. Его главная особенность - это синий цвет кузова под названием Blue Le Mans. Такой оттенок не был доступен для заказа, но по сообщению аукционного дома, у Трампа были хорошие отношения с итальянской компанией, в связи с чем цвет был одобрен. Фактически этот Diablo получается единственный в своем роде, что делает его уникальным среди всех 2884 экземпляров, произведенных с 1990 по 2001 гг. Более того, данный автомобиль дополнительно получил именную табличку “Donald Trump 1997 Diablo”.

Силовая установка не была модифицирована. Под капотом стандартный на тот момент 5,7-литровый V12 мощностью 492 л.с. и 580 Нм крутящего момента. С таким агрегатом “Диабло” способен набрать первую “сотню” за 4,1 с. Максимальная же скорость ограничена на отметке в 325 км/ч.