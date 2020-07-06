Итальянский производитель суперкаров Lamborghini обещает презентовать нечто «опережающее время» на следующей неделе — премьера состоится 8 июля

Компания Lamborghini опубликовала на официальном сайте тизер, который обещает, что в будущую среду 8 июля итальянский производитель суперкаров покажет кое-что, «опережающее время». Очевидно, уже на следующей неделе Lamborghini готова показать загадочную модель, но никаких подробностей компания не раскрывает. Дебют состоится в режиме онлайн в 18:00 по центральноевропейскому летнему времени (19:00 по московскому). Вероятно, речь идёт о гибридной модели или новой версии первого в истории марки гибрида Lamborghini Sian.

Силовая установка Sian состоит из 785-сильного атмосферного V12 объемом 6,5 литра и электромотора мощностью 34 лошадиных силы. При этом электродвигатель впервые для низковольтных гибридов напрямую связан с колёсами, что позволяет передвигаться на низкой скорости и двигаться задним ходом на одной электротяге. В качестве источника электроэнергии в Lamborghini Sian используется не привычная литий-ионная батарея, а суперконденсатор, который установлен в перегородке между пассажирской капсулой и моторным отсеком.