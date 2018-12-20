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20 дек 2018

Lamborghini готовит гибрид

Lamborghini готовит гибрид

Стало известно, что концерн готовит полноценный спортивный автомобиль с гибридной силовой установкой, который станет преемником модели Aventador

Все больше производителей спортивных автомобилей обращают свое внимание на разработку гибридных силовых установок. Итальянский концерн не остался в стороне и на данный момент готовит подобный автомобиль, который обещают показать уже в 2020 году. Сама по себе установка будет состоять из атмосферного двигателя V12 и электромотора, характеристики которого пока не сообщаются.

Немного света на «гибридную» историю пролил глава отдела исследований и развития итальянской марки Маурицио Реджиани. По его словам, гибридная установка добавит к массе автомобилей дополнительные 200 кг. При этом на электротяге машины смогут проехать до 50 км. Кстати, одним спорткаром дело не ограничится. Предполагается, что в скором времени должен появиться и гибридный кроссовер Urus, правда, никаких подробностей о проекте не раскрывается.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Известия

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