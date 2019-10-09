Lamborghini готовит электрокар

Компания Lamborghini планирует выпустить новый электрокар с посадочной формулой «2+2». Ожидается, что автомобиль типа GT получит полностью электрическую силовую установку

Скорее всего, новинку построят на платформе PPE, которую уже использует электрический Porsche Taycan. По неофициальным данным, запас хода у будущей модели превысит 560 километров. Разгон до сотни у машины займет не более 3 секунд.

По словам технический директора Lamborghini Маурицио Реджани., процесс создания нового автомобиля длится не менее четырех лет. Таким образом разработка первого электрокара Lamborghini должна стартовать не позже 2021 года.

Отметим, что на минувшем автосалоне во Франкфурте Lamborghini представила свой первый в истории гибридный спорткар под названием Sian. Автомобиль построен на базе спорткара Aventador SVJ. В состав гибридной силовой установки вошел 6,5-литровый безнаддувный двигатель V12 с отдачей 775 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с электромотором мощностью 34 лошадиные силы