Компания Lamborghini анонсировала премьеру нового концепт-кара. Сюрпризом стал не только анонс (суперкар должны показать сегодня), но и организация, совместно с которой он создан. Это знаменитый Массачусетский технологический институт (MIT). В прошлом году Lamborghini представила разработанный совместно с MIT суперкомпозит, который может использоваться для производства широкого круга автокомпонентов: от элементов подвески до поршней двигателей.

Тизер не дает представления о том, что это будет за машина. Единственное, что понятно: это суперкар с тремя полосками светодиодных фар. В Lamborghini не раскрывают подробности, ограничившись заявлением, что это будет «спортивный автомобиль будущего».

С учетом этого, а также того, что Laborghini активно интересуется альтернативными топливными технологиями, этот концепт, по всей видимости, станет вторым гибридом после Asterion и предтчей преемника Lamborghini Huracan. Именно он, по неофициальным данным, должен стать первым спортивным гибридом итальянской марки с силовой установкой мощностью более 900 л.с.

