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19 мар 2021

Lamborghini готовится выпустить три новинки

Lamborghini готовится выпустить три новинки
Автор фото: фирма-производитель

Похоже, что компания решила порадовать своих поклонников целой серией новых автомобилей, но будут ли они действительно таковыми?

Что ж, из первой новинки не стоит делать никакого секрета -  еще в прошлом году компания заявила, что занимается запуском производство заряженной версии Huracan с индексом STO. Автомобиль презентовали еще в ноябре, однако в серию его запустят лишь сейчас. Напомним что спорткар оснащен атмосферником V10 объёмом 5,2 литра, развива­ющим 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента.

Что касается остальных моделей, то об их выпуске заговорило издание Carscoops. При этом никакой конкретики издание не привело, кроме слов о вероятном базировании новинок на платформе Aventador.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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