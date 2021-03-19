Lamborghini готовится выпустить три новинки

Похоже, что компания решила порадовать своих поклонников целой серией новых автомобилей, но будут ли они действительно таковыми?

Что ж, из первой новинки не стоит делать никакого секрета - еще в прошлом году компания заявила, что занимается запуском производство заряженной версии Huracan с индексом STO. Автомобиль презентовали еще в ноябре, однако в серию его запустят лишь сейчас. Напомним что спорткар оснащен атмосферником V10 объёмом 5,2 литра, развива­ющим 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента.

Что касается остальных моделей, то об их выпуске заговорило издание Carscoops. При этом никакой конкретики издание не привело, кроме слов о вероятном базировании новинок на платформе Aventador.