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11 апр 2024

Lamborghini Huracan получил прощальную версию STJ с двигателем V10

Lamborghini Huracan получил прощальную версию STJ с двигателем V10
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini показала финальную версию суперкара Huracan под обозначением Super Trofeo Jota (STJ). Это будет последняя модификация модели с двигателем V10. Всего планируется выпустить 10 таких экземпляров

За основу прощальной версии взяли трековый Huracan STO. Автомобилю доработали аэродинамический обвес, дополнив накладками на краях передней части и сместив угол наклона антикрыла на 3 градуса. Это позволило увеличить прижимную силу на 10%. Помимо этого STJ достались оригинальные 20-дюймовые колесные диски с гоночными шинами Bridgestone Potenza Race. Варианты окраски кузова также эксклюзивные. Покупателям предложат либо серо-черный цвет с красными и белыми полосами, либо сине-черный с такими же полосами. Каждый STJ будет украшен карбоновой табличкой, где будет написан номер экземпляра.

Это будет последний Huracan с 5,2-литровым атмосферным мотором V10. Мощность у него та же - 640 л.с. и 565 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двойным сцеплением. Привод - задний. Точные изменения в динамике не приводятся, но компания отмечает, что STJ смог проехать трассу в Нардо на одну секунду быстрее, чем STO.

При написании новости использовалась информация:
lamborghini

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