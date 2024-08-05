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5 авг 2024

Lamborghini начала продавать плавательные шорты за 518 долларов

Lamborghini начала продавать плавательные шорты за 518 долларов
Автор фото: фирма-производитель

Марка Lamborghini и британский бренд Orlebar Brown представили линейку одежды для пляжного отдыха. Она включает рубашку, брюки, плавательные шорты и полотенце

За плавательные шорты черного цвета с синим градиентом или красные с черными шестиугольниками придется отдать 376 долларов. Однотонные варианты черного или темно-коричневого цветов оценили в 518 долларов. Самый доступный элемент гардероба - рашгард за 322 доллара (футболка с длинными рукавами, которую часто носят серферы). Полотенце с большой надписью Lamborghini - 190 долларов. Самую крупную сумму в 649 придется выложить за рубашку темно-синего цвета.

Напомним, что пару лет назад Lamborghini уже выпускала коллаборацию с другим модным брендом Rhude в честь выхода спортивного «вездехода» Huracan Sterrato. В 2020 году была представлена ограниченная коллекция с Supreme, а в 2015 с Pirelli.

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lamborghini

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