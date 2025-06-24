Lamborghini называет синтетическое топливо спасением для ДВС

Технологический директор Lamborghini Рувен Мор заявил, что синтетическое топливо, также известное как e-fuel, может стать ключом к сохранению двигателей внутреннего сгорания в эпоху глобального перехода на электромобили

В пример Мор приводит гибридную силовую установку Lamborghini Temerario с битурбированным V8 и тремя электромоторами. «Мы создали двигатель, способный работать как на традиционном, так и на синтетическом топливе. Это не только шаг в сторону устойчивого будущего, но и способ сохранить уникальный характер Lamborghini», – подчеркнул он. Одной из особенностей нового V8 стал рекордный предел оборотов в 10 000 об/мин (редкий показатель даже среди гоночных машин). Напомним, что суммарная мощность гибридной системы Temerario составляет 921 л.с. и 730 Нм крутящего момента. Заявленный разгон до “сотни” – 2,7 с. Максимальная скорость составляет 343 км/ч.

Это не значит, что компания отказывается от электрификации. Электрокар от Lamborghini появится не раньше 2029 года, а синтетическое топливо рассматривается, как способ сохранить и поддерживать актуальность бензиновых моделей после 2035 года.