Lamborghini не будет выпускать автомобили с механической трансмиссией

Как сообщает руководство марки, сейчас у "материнской" Volkswagen Group нет подходящей трансмиссии для спорткаров Lamborghini, а заниматься своими разработками спортивный бренд не может по причине экономической нецелесообразности

Как заявил в интервью MotorTrend глава Lamborghini Стефано Доменикали, механическая коробка, которая могла бы подойти для Huracan, уже снята с производства, и его возобновление будет для марки затратным. Что касается «Авентадора», то модель уникальна, и у Volkswagen Group попросту нет трансмиссии такого размера.

Также Доменикали заявил, что "даже если выпустить ограниченную серию из 200 суперкаров Lamborghini Aventador с "механикой" и добавить к цене машины, допустим, $25 000, то марка сможет получить около $5 миллионов". Эта сумма, по словам топ-менеджера, даже близко не окупает затраты на разработку механической коробки передач или переделку нынешнего "робота" в "механику".