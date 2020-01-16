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16 янв 2020

Lamborghini не нужен Женевский автосалон

Lamborghini не нужен Женевский автосалон

Компания Lamborghini решила пропустить Женевский автосалон-2020, который состоится в марте. В текущем году презентация новых моделей будет проходить только на специальных организованных для этого мероприятиях

Интересно, что отказ от участия в Женевском автосалоне происходит на фоне рекордных успехов в 2019 году: за 12 месяцев куплено 8205 Lamborghini, что на 43 процента больше, чем годом ранее. Основные рынки — это США (продано 2374 автомобиля) и Китай (770 штук). Ростом продаж итальянская марка обязана в первую очередь популярности Urus: доля кроссоверов в общем тираже марки достигает 60 процентов.

Что касается информации о новинках, то на пока не рассекречена: известно только, что Lamborghini работает над электрификацией всего модельного ряда. Ближайшими новинками Lamborghini могут стать электрифицированные версии Urus, а также заднеприводный родстер Huracan Evo RWD Spyder.

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