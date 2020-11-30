Lamborghini не убьет двигатель V12

Руководство марки имеет четкую позицию в отношении данного вопроса – этот двигатель является наследием и традициями марки, а значит он будет жить!

А в честь чего мы вообще об этом вспомнили? Все просто, у марки совсем скоро должен выйти новый суперкар - преемник модели Aventador, которая, собственно, обладала тем самым мотором. Из-за ужесточения экологических стандартов и прочей «зеленой» ерунды поклонники марки боялись, что звезда мотора закатится, однако главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани поспешил всех успокоить.

В своем заявлении, данному изданию Car&Driver, он сообщил, что V12 был частью истории Lamborghini со стародавних времен, и поэтому сохранится в модельном ряду и дальше. Правда, даже таких мастодонтов надо модернизировать в ногу со временем, так что двигатель ляжет в основу гибридной силовой установки. Реджиани раскрыл и несколько подробностей. Так гибрид будет иметь один или два электромотора, которые расположатся на передней оси. Такое решение, главным образом, поможет нивелировать эффект низкой тяги на некоторых