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30 ноя 2020

Lamborghini не убьет двигатель V12

Lamborghini не убьет двигатель V12
Автор фото: фирма-производитель

Руководство марки имеет четкую позицию в отношении данного вопроса – этот двигатель является наследием и традициями марки, а значит он будет жить!

А в честь чего мы вообще об этом вспомнили? Все просто, у марки совсем скоро должен выйти новый суперкар - преемник модели Aventador, которая, собственно, обладала тем самым мотором. Из-за ужесточения экологических стандартов и прочей «зеленой» ерунды поклонники марки боялись, что звезда мотора закатится, однако главный инженер Lamborghini Маурицио Реджиани поспешил всех успокоить.

В своем заявлении, данному изданию Car&Driver, он сообщил, что V12 был частью истории Lamborghini со стародавних времен, и поэтому сохранится в модельном ряду и дальше. Правда, даже таких мастодонтов надо модернизировать в ногу со временем, так что двигатель ляжет в основу гибридной силовой установки. Реджиани раскрыл и несколько подробностей. Так гибрид будет иметь один или два электромотора, которые расположатся на передней оси. Такое решение, главным образом, поможет нивелировать эффект низкой тяги на некоторых 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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