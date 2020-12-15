Lamborghini остается дома

То есть, под крылом Volkswagen вопреки ранней информации о том, что этот бренд собираются продавать на сторону

Наблюдательный совет концерна опроверг информацию о продаже нескольких своих дочерних брендов, однако, было объявлено, что некоторая реструктуризация все же произойдет.

Первое – Bentley переходит под контроль Audi. Второе - концерн объявил о необходимости снижения затрат на 5-7 процентов к следующему году. Правда, не сообщается, за счет чего это будет сделано.

Вполне возможно, что в следующем году мы все же увидим знаковую сделку. Речь идет о продаже Bugatti хорватскому производителю электромобилей Rimac. Пока прямого подтверждения этой информации от наблюдательного совета не было, как и опровержения.