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15 дек 2020

Lamborghini остается дома

Lamborghini остается дома
Автор фото: фирма-производитель

То есть, под крылом Volkswagen вопреки ранней информации о том, что этот бренд собираются продавать на сторону

Наблюдательный совет концерна опроверг информацию о продаже нескольких своих дочерних брендов, однако, было объявлено, что некоторая реструктуризация все же произойдет.

Первое – Bentley переходит под контроль Audi. Второе - концерн объявил о необходимости снижения затрат на 5-7 процентов к следующему году. Правда, не сообщается, за счет чего это будет сделано.

Вполне возможно, что в следующем году мы все же увидим знаковую сделку. Речь идет о продаже Bugatti хорватскому производителю электромобилей Rimac. Пока прямого подтверждения этой информации от наблюдательного совета не было, как и опровержения.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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