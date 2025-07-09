Lamborghini отказывается от полностью электрического Urus

Компания Lamborghini отказалась от идеи выпуска электрической модификации кроссовера Urus. Вместо этого будет гибрид, который выйдет на рынок в 2029 году

По словам генерального директора Lamborghini Стефана Винкельмана, решение обусловлено неопределенной обстановкой на рынке, особенно в Европе. Руководство компании также уверено, что поклонники марки будут рады продолжению выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В актуальной линейке уже есть гибридная модификация Urus SE, сочетающая 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и один электромотор. Суммарная мощность системы составляет 789 л.с. и 951 Нм крутящего момента (это самая мощная модификация Urus на сегодняшний день). Пока неизвестно, насколько будет мощной следующая гибридная версия.