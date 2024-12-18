Lamborghini отложила выпуск первого электромобиля до 2029 года

Lamborghini объявила об изменении сроков запуска своего первого полностью электрического автомобиля. Согласно заявлению генерального директора компании Стефана Винкельмана, первый электромобиль Lamborghini выйдет на рынок в 2029 году вместо ранее запланированного 2028 года

В частности, Винкельман заявил, что автомобильный рынок к 2025 и 2026 годам не будет готов к полной электрификации, и в связи с этим он не считает, что 2029 является запоздалым годом для дебюта электрического Lamborghini. Таким образом, решение руководства бренда объясняется оценкой рыночной готовности и текущей ситуации в сегменте спортивных автомобилей, где спрос на электромобили пока остается ограниченным.

Следует отметить, что конкуренты компании движутся к электрификации более быстрыми темпами. Марка Ferrari, которая является главным соперником Lamborghini, планирует представить свой первый электромобиль уже в четвертом квартале 2025 года. Однако Винкельман подчеркнул, что Lamborghini ориентируется на собственные темпы адаптации к новой реальности, исходя из предпочтений их целевой аудитории.