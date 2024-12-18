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18 дек 2024

Lamborghini отложила выпуск первого электромобиля до 2029 года

Lamborghini отложила выпуск первого электромобиля до 2029 года
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini объявила об изменении сроков запуска своего первого полностью электрического автомобиля. Согласно заявлению генерального директора компании Стефана Винкельмана, первый электромобиль Lamborghini выйдет на рынок в 2029 году вместо ранее запланированного 2028 года

В частности, Винкельман заявил, что автомобильный рынок к 2025 и 2026 годам не будет готов к полной электрификации, и в связи с этим он не считает, что 2029 является запоздалым годом для дебюта электрического Lamborghini. Таким образом, решение руководства бренда объясняется оценкой рыночной готовности и текущей ситуации в сегменте спортивных автомобилей, где спрос на электромобили пока остается ограниченным.

Следует отметить, что конкуренты компании движутся к электрификации более быстрыми темпами. Марка Ferrari, которая является главным соперником Lamborghini, планирует представить свой первый электромобиль уже в четвертом квартале 2025 года. Однако Винкельман подчеркнул, что Lamborghini ориентируется на собственные темпы адаптации к новой реальности, исходя из предпочтений их целевой аудитории.

При написании новости использовалась информация:
reuters

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