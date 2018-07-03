О том, что в будущем суперкары Lamborghini не будут турбирированными, сохранят атмосферный ДВС и получат электромотор, стало известно на прошлой неделе. А уже в конце нее итальянцы показали свой первый гибрид.

Правда, облик машины, которая носит внутризаводской индекс LB48H, теперь известен только избранным клиентам, для которых и была проведена презентация. Поэтому, приходится верить на слово инсайдерам.

По их данным, гибридный суперкар позаимствовал множество стилистических решений у прошлогоднего концепта Terzo Millenio, который был разработан совместно с Массачусетским университетом.

Этот суперкар не будет заменой какой-либо из нынешних моделей компании. Гибридный LB48H будет выпущен ограниченным тиражом в 63 экземпляра. Каждый из них обойдется в 2,5 миллиона долларов. По неподтвержденной информации, машину могут представить в конце этого года, а весь тираж гибридного суперкара уже заранее выкуплен коллекционерами.

Ранее глава технического отдела Lamborghini Маурицио Реггиани заявил, что турбированные двигатели отлично подходят кроссоверу Urus, но спортивные модели компании останутся атмосферными, просто к двигателю внутреннего сгорания добавится электромотор. Так как он и батареи добавят вес, в Lamborghini активно работают с новыми материалами для шасси и кузова, чтобы компенсировать прибавку.