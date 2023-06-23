Lamborghini построит свой собственный жилой комплекс

Компания Lamborghini объявила о строительстве рядом с испанским городком Бенаавис собственного жилого комплекса. Можно сказать, что это будет элитный коттеджный поселок

Весь комплекс состоит из 53 вилл. Дизайн каждого здания вдохновлен определенным спорткаром Lamborghini. К каждому дому прилагаются бассейн на крыше, несколько террас, большой сад и гараж. Все жильцы смогут любоваться панорамным видом на Средиземное море. Сроки реализации проекта не уточняются.

Надо сказать, что Lamborghini не является первой компанией, которая решила выйти на рынок недвижимости. К примеру, в 2017 году в США Porsche возвела свой собственный жилой небоскрёб.