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23 июн 2023

Lamborghini построит свой собственный жилой комплекс

Lamborghini построит свой собственный жилой комплекс
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini объявила о строительстве рядом с испанским городком Бенаавис собственного жилого комплекса. Можно сказать, что это будет элитный коттеджный поселок

Весь комплекс состоит из 53 вилл. Дизайн каждого здания вдохновлен определенным спорткаром Lamborghini. К каждому дому прилагаются бассейн на крыше, несколько террас, большой сад и гараж. Все жильцы смогут любоваться панорамным видом на Средиземное море. Сроки реализации проекта не уточняются.

Надо сказать, что Lamborghini не является первой компанией, которая решила выйти на рынок недвижимости. К примеру, в 2017 году в США Porsche возвела свой собственный жилой небоскрёб.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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