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4 июл 2022

Lamborghini потратит почти два миллиарда евро на свою электрификацию

Lamborghini потратит почти два миллиарда евро на свою электрификацию
Автор фото: фирма-производитель

Марка Lamborghini потратит на электрификацию модельной линейки по меньшей мере 1,8 миллиарда евро. Об этом, со ссылкой на главу фирмы Стефана Винкельманна, сообщает Reuters.

Да, нынешний год является последним, когда на конвейере осуществляется сборка спорткаров с ДВС. Уже в 2023 году нам покажут гибридный спорткар, и в этом же году будет запущена разработка полноценного электромобиля. К слову,  Винкельманн сообщил, что вышеуказанная сумма не включает в себя затрат на разработку электромобиля, то есть общий объем инвестиций окажется куда больше.

Надо сказать, что «гибрид» в модельном ряду Lamboghini уже был - в 2019 году итальянская марка представила свою первую гибридную модель — купе Sian с двигателем V12 и маломощным электромотором, но автомобиль носил мелкосерийный статус, так как его тираж составил лишь пару десятков экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
Reuters

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