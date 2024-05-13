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13 май 2024

Lamborghini предложила всем послушать звук V12 у себя дома

Lamborghini предложила всем послушать звук V12 у себя дома
Автор фото: фирма-производитель

Итальянцы решили покорить меломанов, записав на виниловую пластинку звуки работы шести версий двигателя V12. Данный проект осуществлен в сотрудничестве с Technics и помимо пластинок коллаборация включает выпуск винилового проигрывателя в стилистике Lamborghini

На пластинку записали звучания 12-цилиндровых моторов, которые устанавливались на такие модели Lamborghini, как 400 GT 2+2, Miura SV, Countach 25th Anniversary, Diablo 6.0 SE, Murcielago LP 640 и Revuelto. Сама пластинка стилизована под дизайн колесного диска суперкара.

В основу проигрывателя Lamborghini легла одна из самых популярных моделей SL-1200MK7, которая на данный момент продается от 1100 долларов (примерно 100 800 рублей). Ее стилизовали под фирменный Y-образный рисунок и предложат в трех цветах: оранжевый, желтый и зеленый.

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