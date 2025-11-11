Lamborghini представила трековый Temerario Super Trofeo

Lamborghini показала гоночную модификацию своего нового суперкара Temerario. Версия Super Trofeo создана специально для одноименного гоночного чемпионата марки

Новинка оснащена V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 650 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hoer от Temerario GT3. Привод – задний. Динамические характеристики пока неизвестны.

Суперкар также получил регулируемую подвеску KW, выхлопную систему Capristo и трэкшн-контроль с 12 уровнями настройки. В салоне установлен каркас безопасности, соответствующий требованиям FIA, а передняя панель выполнена из материала Dinamica Infinity (полиэфирное микроволокно нового поколения).

Дебют гоночной серии с участием Temerario Super Trofeo запланирован на сезон 2027 года. При этом в Lamborghini уже намекнули, что в будущем может появиться дорожная версия трекового суперкара по аналогии с Huracan STO.

