Автомобильный портал Motorpage
11 ноя 2025

Lamborghini представила трековый Temerario Super Trofeo

Lamborghini представила трековый Temerario Super Trofeo
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini показала гоночную модификацию своего нового суперкара Temerario. Версия Super Trofeo создана специально для одноименного гоночного чемпионата марки

Новинка оснащена V8 с двойным турбонаддувом и мощностью 650 л.с. Двигатель работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Hoer от Temerario GT3. Привод – задний. Динамические характеристики пока неизвестны.

Суперкар также получил регулируемую подвеску KW, выхлопную систему Capristo и трэкшн-контроль с 12 уровнями настройки. В салоне установлен каркас безопасности, соответствующий требованиям FIA, а передняя панель выполнена из материала Dinamica Infinity (полиэфирное микроволокно нового поколения).

Дебют гоночной серии с участием Temerario Super Trofeo запланирован на сезон 2027 года. При этом в Lamborghini уже намекнули, что в будущем может появиться дорожная версия трекового суперкара по аналогии с Huracan STO.
 

При написании новости использовалась информация:
lamborghini

Комментарии к новости

Последние новости

...
Lamborghini Urus SE (2025)

Lamborghini отказалась от электромобилей ради гибридов

13 октября 2025
Lamborghini Manifesto concept

Lamborghini представила концепт Manifesto. Вот так будут выглядеть новые суперкары итальянской марки

07 октября 2025
Lamborghini Huracan Sterrato All-Terrain Ad Personam (2024)

Lamborghini готовит серию внедорожников после успеха Huracan Sterrato

03 октября 2025
Lamborghini Fenomeno (2026)

Lamborghini Fenomeno продлил жизнь мотору V12

29 августа 2025
Lamborghini Diablo V-12 Pacchetto Titano

Рестомод Lamborghini Diablo получил трековую версию

14 августа 2025
Zacoe Lamborghini Revuelto

Zacoe сделал из Lamborghini Revuelto злодейский автомобиль

07 августа 2025

 Новости Lamborghini

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Jaecoo J8 - jaecoo j8 (2024) технократ с претензией Тест драйв
06 ноября 2025

Jaecoo J8
"Технократ с претензией"
Belgee X70 - belgee x70 (2024) практичный подход
Тест драйв
30 октября 2025

Belgee X70
"Практичный подход"
TENET T8 - tenet t8 (2025) новое слово на авторынке
Тест драйв
28 октября 2025

TENET T8
"Новое слово на авторынке"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 5 4 1