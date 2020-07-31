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31 июл 2020

Lamborghini представила свой самый мощный гиперкар

Lamborghini представила свой самый мощный гиперкар
Автор фото: фирма-производитель

Новинка получила 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, Мощность мотора составляет более 830 лошадиных сил

Компания Lamborghini рассекретила самый мощный гиперкар в своей истории. Новинка получила имя Essenza SCV12 и выпущена ограниченным тиражом в 40 экземпляров. Все покупатели автомобиля получат также персональные гаражные боксы в Сант-Агата-Болоньезе. Разработкой гиперкара занимались спортивное подразделение Squadra Corse и студия дизайна Centro Stile.

Essenza SCV12 построили на базе Aventador SVJ. Автомобиль получил 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, Мощность мотора составляет более 830 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с секвентальной шестиступенчатой коробки передач Xtrac. Заднеприводный SCV12 стал первым автомобилем класса GT, который полностью соответствует требованиям FIA для прототипов. Новинка оснащается магневыми колесными дисками диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Также машина получила тормозную систему Brembo Motorsport.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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