Lamborghini представила свой самый мощный гиперкар

Новинка получила 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, Мощность мотора составляет более 830 лошадиных сил

Компания Lamborghini рассекретила самый мощный гиперкар в своей истории. Новинка получила имя Essenza SCV12 и выпущена ограниченным тиражом в 40 экземпляров. Все покупатели автомобиля получат также персональные гаражные боксы в Сант-Агата-Болоньезе. Разработкой гиперкара занимались спортивное подразделение Squadra Corse и студия дизайна Centro Stile.

Essenza SCV12 построили на базе Aventador SVJ. Автомобиль получил 6,5-литровый атмосферный двигатель V12, Мощность мотора составляет более 830 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с секвентальной шестиступенчатой коробки передач Xtrac. Заднеприводный SCV12 стал первым автомобилем класса GT, который полностью соответствует требованиям FIA для прототипов. Новинка оснащается магневыми колесными дисками диаметром 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади. Также машина получила тормозную систему Brembo Motorsport.