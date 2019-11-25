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25 ноя 2019

Lamborghini представила свой виртуальный суперкар

Lamborghini представила свой виртуальный суперкар
Автор фото: фирма-производитель

Lamborghini отправилась в виртуальность, где не существует ограничений по уровню выбросов, нет строгих экологических норм и не требуется контролировать расход топлива

"Lambo V12 Vision Gran Turismo была разработана для того, чтобы стать лучшей виртуальной машиной для всех молодых геймеров, которые любят нашу марку. Это отличная возможность для наших дизайнеров не только проявить себя и показать поистине увлекательный автомобиль, но и продемонстрировать стремление развивать инновационные технологии – особенно в области гибридизации и применения легких материалов", - заявляет глава проекта Митя Боркерт.

Несмотря на то, что автомобиль  «сетевой», он получил вполне реальный мотор от настоящего Lamborghini Sian. Официально характеристики концепта не разглашаются, но опираясь на данные о реальном суперкаре, можно предположить, что V12 Gran Turismo располагает 785 бензиновыми "лошадьми" и электромотором, который доводит совокупную отдачу силовой установки до 820 л.с. Соответственно, на разгон до 100 км/ч у концепта виртуально уходит около 2,8 секунды.

При написании новости использовалась информация:
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