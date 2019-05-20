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20 май 2019

Lamborghini работает над экстремальной версией кроссовера Urus

Lamborghini работает над экстремальной версией кроссовера Urus
Автор фото: фирма-производитель

Компания Lamborghini работает над экстремальной версией кроссовера Urus. Такой автомобиль будет основан на концепте трекового вседорожника ST-X.


О постройке автомобиля в интервью изданию Digital Trend сообщил технический директор Lamborghini Маурицио Реджани. Он подтвердил, что при создании экстремальной модификации инженеры обратятся к опыту, полученному во время работы над ST-X.  Вероятно, речь идет о снижении массы и увеличении жесткости кузова.


Напомним, что гоночный Lamborghini ST-X представили в прошлом году. Он построен на базе серийной модели, с которой демонтировали всё ненужное на треке оборудование и большую часть шумопоглощающих материалов. В результате удалось добиться 25-процентного снижения массы. Двигатель и трансмиссии при этом остались без изменений.

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