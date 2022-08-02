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2 авг 2022

Lamborghini рассказала о рекордных продажах и новинках

Lamborghini рассказала о рекордных продажах и новинках
Автор фото: фирма-производитель
Lamborghini опубликовала отчёт о собственной деятельности за первую половину 2022 года: продажи названы рекордными.
Если говорить языком цифр, то они следующие - за первое полугодие было продано более пяти тысяч автомобилей (5090), что на пять процентов больше прошлогоднего результата.  Оборот компании вырос на 30% (до 1,33 миллиарда евро), прибыль — на 70% (до 425 миллионов евро).
 
Что касается новинок, то ими станут модификации кроссовера Urus. C большой долей вероятности нам покажут машину с гибридной силовой установкой. Еще одна новинка - некий новый Lamborghini Huracan. На данный момент в компании не сообщают деталей, но ранее автопроизводитель публиковал видеотизер, посвящённый Huracan Sterrato. Это модификация суперкара, адаптированная для езды по грунтовым дорогам.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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