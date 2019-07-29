Lamborghini решили нанести удар по франкфуртскому автосалону

Итальянцы полным ходом готовят к премьере на Франкфуртском автосалоне новый гиперкар, который будет выпущен ограниченным тиражом

Информации об автомобиле крайне мало. Даже британское издание Autocar, которое обычно держит нос по ветру и первым выдает уникальные факты о новинках, не смогло собрать достаточного количества данных. Так что, вся машина на данный момент - один большой секрет. Известно лишь то, что автомобиль получит гибридную силовую установку общей мощностью не менее тысячи лошадиных сил. Известна и цена - два с половиной миллиона долларов.

Разумеется, уже было выстроено несколько теорий относительно технических характеристик спорткара. Есть предположение, что LB48H явно превзойдёт Aventador в динамике разгона и максимальной скорости. В любом случае все покрова будут сорваны на специальном мероприятии, одиннадцатого сентября.