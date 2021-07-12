Lamborghini сохранит двигатель V12

Да, вопрос о сохранении самого крупного мотора Lamborghini, наконец-то, решился, компания оставит его в строю, но дополнит современными технологиями.

Как заявил глава компании Стефан Винкельман, преемник Lamborghini Aventador сохранит двигатель V12, правда это будет уже совсем иной мотор, который разработают с нуля. Интересно, но это будет лишь третий мотор V12 за всю историю компании. Первый двигатель подобного рода был разработан в начале 60-х. До запуска Aventador около 10 лет назад все 12-цилиндровые модели Lamborghini использовали различные его вариации.

Что касается нового двигателя, то мотор останется атмосферным – никаких турбонаддувов, однако, здесь будут широко использоваться гибридные технологии. Правда, и они будут разрабатываться с нуля – схожих элементов с Sian ждать не стоит!