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12 июл 2021

Lamborghini сохранит двигатель V12

Lamborghini сохранит двигатель V12
Автор фото: фирма-производитель

Да, вопрос о сохранении самого крупного мотора Lamborghini, наконец-то, решился, компания оставит его в строю, но дополнит современными технологиями.

Как заявил глава компании Стефан Винкельман, преемник Lamborghini Aventador сохранит двигатель V12,  правда это будет уже совсем иной мотор, который разработают с нуля. Интересно, но это будет лишь третий мотор V12 за всю историю компании.  Первый двигатель подобного рода был разработан в начале 60-х. До запуска Aventador около 10 лет назад все 12-цилиндровые модели Lamborghini использовали различные его вариации.

Что касается нового двигателя, то мотор останется атмосферным – никаких турбонаддувов, однако, здесь будут широко использоваться гибридные технологии.  Правда, и они будут разрабатываться с нуля – схожих элементов с Sian ждать не стоит!

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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