Lamborghini вспомнила о Miura

Компания Lamborghini опубликовала видео с участием культовой модели Miura, посвящённое её 60-летнему юбилею. Принято считать, что именно с появлением Miura в мировом автопроме выделился сегмент суперкаров

Видео получилось очень символичным – по улочкам Италии «рассекает» ярко-зеленая «Миура», которую пытаются догнать современные спорткары – начиная от Audi R8 и заканчивая «Авентадором».

Что касается самой исторической модели, то в свое время она произвела настоящий фурор. Во-первых, дизайн был ультра-современным для тех лет. К тому же спорткар оказался крайне мощным, чему способствовал 12-цилиндровый, 385-сильный мотор. Первую сотню автомобиль разменивал менее чем за шесть секунд.