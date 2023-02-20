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20 фев 2023

Lamborghini вспомнила о Miura

Lamborghini вспомнила о Miura

Компания Lamborghini опубликовала видео с участием культовой модели Miura, посвящённое её 60-летнему юбилею. Принято считать, что именно с появлением Miura в мировом автопроме выделился сегмент суперкаров

Видео получилось очень символичным – по улочкам Италии «рассекает» ярко-зеленая «Миура», которую пытаются догнать современные спорткары – начиная от Audi R8 и заканчивая «Авентадором».

Что касается самой исторической модели, то в свое время она произвела настоящий фурор. Во-первых, дизайн был ультра-современным для тех лет. К тому же спорткар оказался крайне мощным, чему способствовал 12-цилиндровый, 385-сильный мотор.  Первую сотню автомобиль разменивал менее чем за шесть секунд.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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