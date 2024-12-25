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25 дек 2024

Mansory представила Lamborghini Revuelto в ультрасовременном тюнинге Initiate

Mansory представила Lamborghini Revuelto в ультрасовременном тюнинге Initiate
Автор фото: фирма-производитель

Тюнинг-ателье Mansory показало свою первую модификацию гибридного суперкара Lamborghini Revuelto под названием Initiate. Этот экземпляр получил не только доработки во внешности, но также и прибавку к мощности

Автомобиль оснастили новым капотом с воздухозаборником по центру, иным сплиттером и бамперами. Новый диффузор теперь напоминает то, что мы видели на прототипах Revuelto SVJ. Завершают образ выдвижное антикрыло и эксклюзивные колесные диски диаметрами 21 и 22 спереди и сзади соотвественно.

Мощность 6.5-литрового V12 увеличили на 55 л.с., со стандартных 825 л.с. и 725 Нм крутящего момента. Суммарная мощность тандема ДВС и электродвигателей теперь составляет 1070 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 2.4 секунды. Максимальная скорость - 354 км/ч.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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