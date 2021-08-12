Новый Lamborghini Countach будет соответствовать своему историческому прототипу

Речь идет про внешний вид новинки. Техническая же часть будет позаимствована у современной модели Sian

Компания Lamborghini опубликовала в социальных сетях новые изображения своей ближайшей новинки — суперкара под названием Countach, который станет реинкарнацией культовой модели. На фото можно рассмотреть некоторые детали внешности, позаимствованные у суперкара восьмидесятых годов. Если говорить конкретнее, то речь идет о клиновидном дизайне передней части машины и большом сплиттере. Еще одна винтажная деталь - большие боковые воздухозаборники и неприкрытая крышка бензобака.

Что касается техники, то автомобиль позаимствует 6.5-литровый мотор V12 от спорткара Sian. Также на машину установят электромотор, так что новинка будет гибридом. Характеристики силовой установки не раскрываются, впрочем, как и дата презентации модели. По неофициальным данным машину могут показать пятнадцатого августа.