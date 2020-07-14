Футуристичные новинки Sian и Sian Roadster пока останутся единственными гибридными Lamborghini с суперконденсатором вместо аккумуляторной батареи

Супергибрид Lamborghini Sian получил силовую установку из атмосферного 6,5-литрового V12 мощностью 785 лошадиных сил и 34-сильного электромотора, однако в качестве источника тока в ней выступает не обычный литий-ионный аккумулятор, а суперконденсатор, который втрое легче и мощнее сопоставимой по размеру батареи. Он способен полностью заряжаться при каждом торможении и кратковременно питать электромотор пиковым током 600 ампер. Более того, в компании работают над ещё более мощными суперконденсаторами, которыми обещают стать настоящим прорывом.

Однако, как сообщает издание Motor Trend, новый Lamborghini останется без суперконденсатора: преемник модели Aventador хоть и станет гибридом, но получит обычную аккумуляторную батарею. Коммерческий директор марки Джованни Перосино рассказал, что экзотический суперконденсатор пока останется эксклюзивной особенностью Sian. В серийное производство данная технология в ближайшее время не пойдёт.