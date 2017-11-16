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16 ноя 2017

Папа Римский решил продать подаренный Lamborghini

Папа Римский решил продать подаренный Lamborghini
Автор фото: фирма-производитель

Автомобильные компании постоянно соревнуются в том, чтобы подарить Папе Римскому как можно более крутой автомобиль. Весь автопарк понтифика делится на церемониальные автомобили и вот такие «подарки», машины на которых он никогда не будет ездить. Lamborghini не осталась в стороне и подарила пантифику суперкар Huracan.

Папа Франциск логично решил, что суперкар ему ни к чему (за рулем он передвигается на старом Renault) и решил продать его. в Lamborghgini, кажется, даже не расстроились. Особую версию, которую отличают золотые полосы в цвет флага Ватикана, выставят на торги аукционного дома RM Sotheby’s в мае следующего года. Помимо полосок машину будет украшать автограф понтифика. Все вырученные средства будут направлены на благотворительность: восстановление домов христиан в Ираке и помощь женщинам и детям, ставшим жертвами проституции.

Технически особый Lamborghini Huracan LP 580-2 ничем не отличается от тех, что можно купить в любом дилерском центре компании. Машина оснащена 5,2-литровым двигателем V10 мощностью 610 л.с. До 100 км/ч суперкар разгоняется за 3,2 секунды. Максимальная скорость составляет 325 км/ч.
 

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При написании новости использовалась информация:
Lamborghini

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